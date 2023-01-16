Політика

Пентагон визнав, що Україні потрібні далекобійні ракети

16 Січня 2023 21:50
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війна, сша

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що США продовжують дискусію з українською владою щодо типу ракет великої дальності, але на цьому етапі війни вже визнають потребу у них.

Про це американський чиновник сказав на брифінгу у Києві.

Він відзначив, що важливо говорити не про конкретний тип далекобійних ракет, а про прохання України надати зброю, яка здатна досягати дальніх цілей, загалом.

«Не вдаючись у подробиці, я б просто сказав, що ми визнаємо цю вимогу (щодо далекобійних ракет) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик», — сказав Колін Кал.

Що стосується американських танків Abrams, чиновник наголосив, що це «дуже-дуже складне і дороге обладнання, яке дуже важко утримувати, тому не ясно, чи вони є найкращою відповіддю». США продовжать дискусії щодо типів і кількості західних танків, які необхідні Україні, додав Колін Кал.


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