Політика

Павло Рябікін призначений послом України у Китаї

26 Квітня 2023 15:51
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Президент Володимир Зеленський призначив Павла Рябкіна надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

“Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці”, – йдеться в документі.

Павло Рябікін – колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. З 2020 по 2021 рік очолював Державну митну службу України. Народний депутат України VII скликання. Член Парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Зазначимо, що в України не було посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.


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