Орбан про членство України в НАТО: “Що?!”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лаконічно, але виразно відреагував на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що місце України є НАТО.

У своєму твіттері Орбан супроводжував посилання на публікацію з викладом слів Столтенберга під час його вчорашнього візиту до Києва коротким обуреним вигуком: “Що?!”

При цьому Столтенберг, виступаючи сьогодні перед засіданням контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” у Німеччині, сказав, що всі союзники з НАТО погоджуються з тим, що Україна стане членом альянсу. Його слова наводить Sky News. “Все” означає і Угорщину, яка є членом НАТО з 1999 року.

Уряд Орбана вважається найбільш проросійським серед країн Євросоюзу і НАТО. Угорський прем’єр неодноразово скептично висловлювався щодо перспектив України, заявляючи, що, якби Захід припинив підтримувати Київ, війна дуже скоро закінчилася б. Угорщина прийняла у себе близько 100 тисяч українських біженців, але не надає нашій країні військово-технічну допомогу. Навпаки, Будапешт активно виступав проти обмежень імпорту російської нафти та газу до ЄС, мотивуючи це своєю залежністю від цієї сировини.

Угорський парламент днями провалив запропоновану опозицією резолюцію із закликом заарештувати Володимира Путіна, якщо він приїде до Угорщини, відповідно до виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордером на його арешт. Представники правлячої партії Фідес, лідером якої є Віктор Орбан, заявляють, що хоча Угорщина і ратифікувала Римський статут про співпрацю з МКС, але не включила його до національного законодавства.