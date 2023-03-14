Операція українських сил в Бахмуті має надважливе стратегічне значення, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було одностайно вирішено продовжувати боронити Бахмут, розповів про стратегічне значення цієї операції.

“Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту”, – заявив Залужний.

Він подякував усім захисникам і захисницям України, які дають гідну відсіч окупантам і наближають перемогу України.