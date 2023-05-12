Політика

ООН не має “плану б” на випадок, якщо Росія вийде з зернової угоди

12 Травня 2023 22:02
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зерно, оон

Організація об’єднаних націй не має запасного плану на випадок, якщо Росія вийде із зернової угоди, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на питання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня.

“Немає плану Б для Чорного моря. Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор”, – цитує Дюжарріка “Голос Америки“.

Чорноморська зернова ініціатива з моменту підписання 22 липня дозволила експортувати з трьох чорноморських портів України понад 30 мільйонів тонн зерна та інших продуктів харчування.


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