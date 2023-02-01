Норвегія розглядає можливість передачі Україні БМП CV90

Влада Норвегії вивчає можливість передачі Україні бойових машин піхоти CV90 із запасів збройних сил країни.

Про це повідомляє TV2.

“Норвегія розглядає можливість передачі Україні бойових машин піхоти CV90. Міністерство оборони звернулося до генштабу із запитом вивчити можливість передачі певної кількості цих БМП”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арілда Грама, уряд постійно “вивчає питання, чи слід надсилати Україні додаткову військову допомогу”.

“Ми не коментуємо ці оцінки й будь-які можливі майбутні внески. Ми ведемо добрий діалог з Україною та союзниками стосовно потреб”, – сказав Грам.