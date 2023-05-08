Німецькі товари постачають до РФ через країни СНД, – Bild

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт товарів з Німеччини до країн СНД щонайменше подвоївся.

Як повідомляє Bild, про це йдеться у даних Федерального статистичного відомства Німеччини.

Як повідомляється, за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі – на 77%, до Киргизстану – на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

автомобілів та автозапчастин: до Казахстану – на 507%, до Вірменії – на 761%;

хімічної продукції: до Казахстану – на 129%, до Вірменії – на 110%;

електрообладнання: до Узбекистану – на 105%, до Вірменії – на 344%;

металопродукції: до Казахстану – на 137%;

одяг: до Казахстану – на 88%.

Влада Німеччини вважає, що це може бути постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій і вважає це неприпустимим. За даними Bild, на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван.