Політика

Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні

6 Грудня 2022 21:24
52
німеччина

Міністри оборони Польщі та Німеччини Маріуш Блащак і Крістіне Ламбрехт у вівторок обговорили розміщення зенітно-ракетних комплексів Patriot на польській території, що означає відмову від пропозиції передати їх Україні.

Про це за підсумками розмови повідомив глава польського Міноборони.

“Після розмови з представниками Міноборони Німеччини я був розчарований рішенням про відмову в підтримці України. Розміщення Patriot на Західній Україні підвищило б безпеку поляків та українців. Тому ми продовжуємо підготовку до розміщення пускових установок на території Польщі та підключення їх до нашої системи управління”, – написав він у Twitter.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2022 20:55
52

Останній російський обстріл відкинув стан в енергосистемі на тиждень назад, – Yasno
6 Грудня 2022 18:44
104

Авіація ЗСУ атакувала позиції ворожого ЗРК, – зведення Генштабу
6 Грудня 2022 17:34
80

Зеленський відвідав поранених захисників у госпіталі на Харківщині
6 Грудня 2022 17:24
245

Як виглядає російська база авіації “Енгельс-2” після вибуху 5 грудня
6 Грудня 2022 15:17
144

У Мелітополі підірвали колаборанта Миколу Волика
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки