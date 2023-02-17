Політика

Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією передадуть Україні 100 танків Leopard

17 Лютого 2023 17:08
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зброя

Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують поставити в Україну майже 100 танків Leopard. Перші танки відправлять, як тільки вони матимуть бойову готовність.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

“Нідерланди разом з партнерами з Німеччини, з партнерами з Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard. Це дійсно потужна підтримка для України”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що спільний пріоритет України з партнерами – максимально прискорити постачання цієї допомоги українським воїнам.

Також глава держави подякував Нідерландам за ухвалене нещодавно рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Він також розповів, що обговорив з Рютте інші потреби української армії для “захисту від російського реваншизму”.


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