Політика

Нідерланди поставлять Україні 20 тисяч боєприпасів для танків Leopard 2

15 Лютого 2023 22:00
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зброя, Нідерланди

Нідерланди поставлять Україні 20 000 боєприпасів для основних бойових танків Leopard 2.

Про це сказала міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен у коментарі нідерландському виданню De Telegraaf.

Під час пресконференція у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що внесок Нідерландів складається з 20 000 боєприпасів.

Глава Міноборони Нідерландів підтвердила цю інформацію.

“Це дуже важливо. Просто поставити танк особливого сенсу немає. Ми повинні доставити повний пакет. Крім навчання українських солдатів, є потреба в боєприпасах та запчастинах. У рамках танкової коаліції Нідерланди – єдина країна, де немає танків, але ми запропонували допомогу в навчанні в доповнення до боєприпасів та запчастин. Разом ми можемо надати те, що потрібно Україні”, – заявила Оллонгрен.


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