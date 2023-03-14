Політика

Нідерланди дадуть Україні два мінні тральники

14 Березня 2023 18:43
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Нідерланди, допомога

Нідерланди мають намір поставити Україні два мінні тральники класу Alkmaar, а також радіолокаційні системи виявлення безпілотників та мостові й переправні системи М3 для швидкого наведення мостів.

Про це заявила сьогодні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка знаходиться в України з візитом, повідомляє Міноборони Нідерландів.

У Чорному морі Росія заклала багато морських мін, що перешкоджають безпечному проходу.

“Нідерланди мають великий досвід у галузі морської справи, у тому числі в знешкодженні морських мін”, – зазначила Оллонгрен. Ця підтримка також сприяє переходу Збройних Сил України на західні системи озброєння та стандарти НАТО.

Передача обох кораблів Україні відбудеться після того, як їм знайдуть заміну. Очікується, що це станеться 2025 року, повідомляє Міноборони.

Підготовка українського екіпажу розпочнеться у другій половині 2023 року. Це завдання беруть на себе Нідерланди разом із Бельгією і, можливо, іншими союзниками.


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