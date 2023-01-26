Політика

Навчання ЗСУ на танках Abrams може розпочатися через тижні, а не місяці – Білий дім

26 Січня 2023 08:26
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зброя, сша

Навчання українських військовослужбовців на американських танках Abrams може розпочатися “через тижні, а не місяці”. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у коментарі CNN.

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення щодо танків для України готувалося кілька тижнів.

“Сьогодні в оголошеннях було багато дипломатії. Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, ухвалювалося протягом кількох тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень з німцями та з нашими союзниками”, – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Пентагону, найімовірніше, знадобляться “тижні, а не місяці”, щоб завершити підготовку плану навчання на танках Abrams та запустити його. Водночас Кірбі наголосив, що на закупівлю танків і завершення самої підготовки знадобляться місяці.

“Скільки часу це займе? Я справді не можу сказати. Вони досі працюють над цим. Ми не думаємо, що це займе надто багато часу. Знаєте, тижні, а не місяці, перш ніж вони зможуть дійсно уточнити деталі цього та почати впроваджувати режим тренувань”, – сказав Кірбі.


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