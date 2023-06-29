На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

На саміті НАТО у Вільнюсі 11−12 липня Україна матиме “міцний пакет” підтримки. Він включатиме політичну і практичну сторони.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Є дві речі, які я вважаю важливими. По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний та практичний”, – сказав він у розмові з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.

При цьому в США поки що не вдаються в подробиці щодо цього пакета.

“Не забігатиму вперед, де ми приземлимось у Вільнюсі, але я в цьому впевнений”, – додав Блінкен.

Також він зазначив, що низка держав “дивляться… що ми можемо зробити з тим… що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони”.