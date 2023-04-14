Моравецький припустив, що війна може тривати декілька років

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час інтерв’ю припустив, що війна Росії проти України може тривати кілька років. Про це він повідомив в ефірі NBC News.

Моравецький пояснив, що наразі Польща не “вираховує якусь точну дату” закінчення війни. Натомість держава зосереджена на адаптації до ситуації та допомозі Україні.

“Ми не вираховуємо якусь точну дату. Ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію над переконанням наших партнерів та з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну”, – сказав він.

На запитання журналістки про можливість того, що війна триватиме декілька років, Моравецький відповів: “Вона може”.