Політика

Мери закликали депутатів не голосувати за скандальну реформу містобудування

13 Грудня 2022 12:14
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рада

Глави українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655 про реформу містобудування, розгляд якого у другому читанні очікується 13 грудня, та просять доопрацювати його.

Звернення очільників міст опубліковано на сайті Асоціації міст України

“Ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту.

Асоціація міст України, як найбільша асоціація органів місцевого самоврядування, чітко висловила свою позицію: не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі”. 

У зверненні йдеться, що законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування. 

По-друге, на думку міських глав, контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом.

По-третє, вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам з місцевого бюджету, а також порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде, як йдеться у зверненні.

Крім того, міська влада вважає, що таким чином ліквідується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва, а також “знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю”. 

Асоціація міст України додає, що неодноразово зверталася до голови Комітету з питань організації держ влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради з проханням спільно доопрацювати законопроект.

Під зверненням, зокрема, підписався міський голова Києва, а також мер Львова, Хмельницька, Тернопіля, Чернігова, Вінниці, Житомира, Рівного, Дніпра, Івана-Франківська, тимчасово окупованого Маріуполя, Ужгорода, Миколаєва, Луцька, Черкас та інших міст та селищ України.

“Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроекті та необхідності доопрацювання проекту Закону України №5655 з зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України.

Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами і тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради”.


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