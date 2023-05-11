Мельник може знову стати послом

Колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник очолить дипломатичне представництво в Бразилії.

Про це в четвер оголосило Міністерство закордонних справ Бразилії, пише “Європейська правда“.

“Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання агреману на призначення пана Андрія Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бразилії”, – йдеться в повідомленні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі “Європейській правді” зазначив, що відомство не коментує призначення послів до виходу відповідних указів президента.