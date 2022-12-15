Маневри Лукашенка навряд чи говорять про майбутній удар із Білорусі, – британська розвідка

Військові маневри на території Білорусі навряд чи свідчать, що противник атакує північні області України найближчим часом.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великобританії.

Розвідники нагадують, що 13 грудня диктатор Олександр Лукашенко оголосив “раптову перевірку боєздатності” армії Білорусі.

Навчання проходили на північному заході РБ, далеко від кордону з Україною, проте Росія нещодавно перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих окупантів.

Британці зазначають, що Білорусь відіграла ключову допоміжну роль у наступі росіян на Київ 24 лютого.

Маневри білоруських військ та російських підрозділів нині навряд чи складуть силу, здатну провести новий успішний штурм півночі України, резюмували у зведенні.