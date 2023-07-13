Макрону до Єлисейського палацу надіслали відрубаний людський палець, – ЗМІ

До Єлисейського палацу, який є резиденцією президента Франції Емманюеля Макрона, надіслали листа з відрубаним людським пальцем.

Про це повідомило французьке видання Current Values із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників журналістів, кореспондентська служба Єлисейського палацу в ніч проти 10 липня отримала поштою листа з відрубаним людським пальцем.

Зазначається, що його помістили в холодильник. Особу людини, якій належить палець, встановлено.

“Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження”, — заявив співрозмовник видання.

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів із цього приводу.