Політика

Макрону до Єлисейського палацу надіслали відрубаний людський палець, – ЗМІ

13 Липня 2023 08:50
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До Єлисейського палацу, який є резиденцією президента Франції Емманюеля Макрона, надіслали листа з відрубаним людським пальцем.

Про це повідомило французьке видання Current Values із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників журналістів, кореспондентська служба Єлисейського палацу в ніч проти 10 липня отримала поштою листа з відрубаним людським пальцем.

Зазначається, що його помістили в холодильник. Особу людини, якій належить палець, встановлено.

“Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження”, — заявив співрозмовник видання.

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів із цього приводу.


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