Літак Пригожина приземлився у Білорусі, – Гаюн

Літак ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, ймовірно, здійснив посадку на одному з військових аеродромів Мачулищі у вівторок, 27 червня.

Про це інформує моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40”, – йдеться у повідомленні.

“Беларускі Гаюн” згодом доповнили інформацію тим, що ще один бізнес-джет прилетів із Росії.

Зазначається, що бізнес-джет BAe 125-800B з реєстраційним номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.