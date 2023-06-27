Політика

Літак Пригожина приземлився у Білорусі, – Гаюн

27 Червня 2023 08:29
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білорусь, пригожин

Літак ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, ймовірно, здійснив посадку на одному з військових аеродромів Мачулищі у вівторок, 27 червня.

Про це інформує моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40”, – йдеться у повідомленні.

“Беларускі Гаюн” згодом доповнили інформацію тим, що ще один бізнес-джет прилетів із Росії.

Зазначається, що бізнес-джет BAe 125-800B з реєстраційним номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.


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