Політика

Китай та Індія у квітні купували російську нафту дорожче за «цінову стелю» — ЗМІ

19 Квітня 2023 12:34
11
читать на русском →
нафта

У квітні цього року Індія та Китай викупили переважну більшість російської нафти за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 стелю цін у $60 за барель.

Про це пише Reuters з посиланням на дані трейдерів та власні розрахунки.

Це означає, що, незважаючи на спроби Заходу, Росія все ще отримує великі доходи від нафти. За даними співрозмовника Reuters в G7, західний ціновий ліміт поки залишиться незмінним, незважаючи на тиск з боку деяких країн ЄС, які вимагає знизити « цінова стеля».

Останні дані Refinitiv Eikon свідчать про те, що російські вантажі нафти Urals, завантажені в першій половині квітня, переважно прямують до портів Індії та Китаю.

На Індію припало понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, на Китай — близько 20%.

Зазначається, що зниження фрахтових ставок та менші знижки на Urals щодо світових бенчмарків підштовхнули денну ціну сорту на початку квітня назад вище за верхній кордон.

Індія і Китай не погодилися дотримуватися встановленої стелі цін для російської нафти.

За даними трейдерів, середні знижки на нафту Urals становили $13 за барель на базисі DES ( постачання з судна) в індійських портах та $9 за барель на базисі ICE Brent у китайських портах. Транспортні витрати становили $10,5 за барель і $14 за барель відповідно для постачання з балтійських портів до Індії та Китаю.

За розрахунками Reuters, ціна Urals на умовах FOB у балтійських портах, з урахуванням додаткових транспортних витрат у розмірі близько $2 за барель, у квітні була трохи вищою за $60 за барель.

Завдяки м’якій погоді та більшій кількості танкерів витрати на транспортування значно знизилися за останні тижні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Квітня 2023 11:59
14

Зернова угода: Україна і Туреччина домовилися відновити інспекцію суден
19 Квітня 2023 10:54
42

Авіаудар по Вовчанську: рятувальники знайшли під завалами тіла загиблого подружжя
19 Квітня 2023 09:09
91

Росія готує диверсії на об’єктах у Північному морі на випадок конфлікту з НАТО
19 Квітня 2023 08:29
35

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
19 Квітня 2023 07:21
41

Окупанти атакували Одещину “Шахедами”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
усі думки