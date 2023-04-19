Китай та Індія у квітні купували російську нафту дорожче за «цінову стелю» — ЗМІ

У квітні цього року Індія та Китай викупили переважну більшість російської нафти за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 стелю цін у $60 за барель.

Про це пише Reuters з посиланням на дані трейдерів та власні розрахунки.

Це означає, що, незважаючи на спроби Заходу, Росія все ще отримує великі доходи від нафти. За даними співрозмовника Reuters в G7, західний ціновий ліміт поки залишиться незмінним, незважаючи на тиск з боку деяких країн ЄС, які вимагає знизити « цінова стеля».

Останні дані Refinitiv Eikon свідчать про те, що російські вантажі нафти Urals, завантажені в першій половині квітня, переважно прямують до портів Індії та Китаю.

На Індію припало понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, на Китай — близько 20%.

Зазначається, що зниження фрахтових ставок та менші знижки на Urals щодо світових бенчмарків підштовхнули денну ціну сорту на початку квітня назад вище за верхній кордон.

Індія і Китай не погодилися дотримуватися встановленої стелі цін для російської нафти.

За даними трейдерів, середні знижки на нафту Urals становили $13 за барель на базисі DES ( постачання з судна) в індійських портах та $9 за барель на базисі ICE Brent у китайських портах. Транспортні витрати становили $10,5 за барель і $14 за барель відповідно для постачання з балтійських портів до Індії та Китаю.

За розрахунками Reuters, ціна Urals на умовах FOB у балтійських портах, з урахуванням додаткових транспортних витрат у розмірі близько $2 за барель, у квітні була трохи вищою за $60 за барель.

Завдяки м’якій погоді та більшій кількості танкерів витрати на транспортування значно знизилися за останні тижні.