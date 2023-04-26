Політика

Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії

26 Квітня 2023 16:48
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Представником Китаю, якого Пекін направить в Україну для “можливості політичного врегулювання” війни, стане Лі Хуей, який 10 років був послом у Росії.

Про це повідомила речник МЗС КНР Хуа Чунін.

Дипломат заявила, що від Китаю до Києва поїде спеціальний представник у справах Євразії, щоб спробувати “знайти можливості політичного врегулювання” війни РФ проти України.

Посаду представника КНР у євразійських справах займає Лі Хуей, який був послом Пекіна у Москві у 2009-2019 роках.

Окрім цього, у 1981-1985 роках він працював у посольстві Китаю в СРСР. Китайський дипломат має дві нагороди від диктатора Володимира Путіна — у 2006 році він отримав подяку глави Кремля “за великий внесок у зміцнення та розвиток дружби та співробітництва між РФ та КНР”.

Також у 2019 році Путін нагородив його “Орденом Дружби” “за заслуги у зміцненні дружби та співпраці між народами, плідну діяльність щодо зближення та взаємозбагачення культур націй та народностей”.


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