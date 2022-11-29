Політика

Кулеба закликав НАТО збільшити виробництво зброї

29 Листопада 2022 10:23
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зброя, нато

Країнам НАТО треба вже сьогодні наростити виробництво зброї.

Про це в інтерв’ю Politico заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що неможливо перемогти на полі бою у довгостроковій перспективі без інвестицій у виробництво більшої кількості зброї.

“Поки ми боремося у сьогоднішніх битвах, ми повинні думати, як ми боротимемося у битвах завтрашніх”, – сказав глава МЗС.

Країни НАТО мають розпочати виробництво необхідної зброї вже сьогодні, зазначив Кулеба. А якщо цього не станеться, то “ми не зможемо перемогти – так просто”.

“Востаннє, коли я був присутній на міністерській зустрічі НАТО, я прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя”, – нагадав міністр.

На зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті він має намір уточнити цей запит – сказати, що Україні потрібні ППО, танки та виробничі лінії.


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