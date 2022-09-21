Політика

Країни, нейтральні щодо війни в Україні, стають співучасниками Росії, – Макрон

21 Вересня 2022 12:55
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Країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є “співучасниками” нового російського імперіалізму.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН.

“Ті, хто сьогодні мовчить, служать – проти власної волі чи таємно з певною співучастю – справі нового імперіалізму”, – сказав Макрон.

Макрон сказав, що агресія Росії проти України ознаменувала “повернення до епохи імперіалізму та колоній” і що світ опинився перед вибором між “війною та миром”.

У той час як західні союзники, такі як Франція, продемонстрували єдиний фронт проти Росії після її вторгнення в Україну, в Африці та Азії відповідь була більш стриманою.

Деякі країни не бажають надто рішуче засуджувати Росію. Ця тенденція знайшла відображення в квітневому голосуванні в ООН, коли 58 країн, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку та Індонезію, утрималися під час голосування за резолюцію про виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Президент Франції визнав “почуття несправедливості”, яке відчувають країни, що постраждали від наслідків війни, пов’язаних з продовольством, енергією та їхньою економікою. Але він також висловив сильне попередження тим, хто хоче залишатися на позиції “нейтралітету”.

“Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку, і понесуть історичну відповідальність”, – сказав він, маючи на увазі рух неприєднання під час холодної війни.

Макрон також оголосив у своїй промові, що Франція фінансуватиме транспортування української пшениці до Сомалі у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.


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