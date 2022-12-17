Командувач ОК “Південь”: розглядаємо можливість наступу з Білорусі наприкінці лютого, готуємося

У Збройних силах України не виключають імовірності повторного вторгнення російських військ з півночі, з території білорусі, та готуються до цього.

Про це в інтерв’ю Sky News сказав командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук.

«Ми розглядаємо можливість наступу з боку білорусі наприкінці лютого наступного року, можливо пізніше. Ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії, і готуємося до цього», – сказав Ковальчук.

Він також не виключив чергової хвилі мобілізації в росії, водночас зауважив, що скільки б солдат президент країни-агресора не відправляв на війну, сили оборони України готові до боротьби, але їм потрібна ще потужніша підтримка західних союзників.

«Наша позиція і позиція наших партнерів сьогодні має бути чіткою. Якщо путін проведе повну мобілізацію, наші партнери будуть готові надати нам усі сили і засоби, щоб зупинити не 300-тисячну, а мільйонну армію», – зазначив командувач ОК “Південь”.

У найближчій перспективі, за його словами, Україні потрібна від західних союзників зброя для наступальних операцій, зокрема танки й літаки, а також надійні системи протиповітряної оборони з ефективністю не менш ніж 95%.

«Нам потрібно більше зброї для ураження підрозділів ворога, не автомати, а кулемети, не снаряди, а касетні боєприпаси. Ми впевнені, що наші партнери нам у цьому допоможуть, тому що сьогодні виграє не тільки Україна, а весь цивілізований світ. І ми повинні перемогти», – наголосив Ковальчук.

Генерал переконаний, що Україна поверне всі свої території, окуповані росією, включно з Кримом.

«Повернення Криму – це обов’язково, це лише питання часу. Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року, але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення», – сказав командувач.