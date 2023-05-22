Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом, – ЗМІ

Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня” із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) Гайдаю.

Казахська сторона “м’яко, але твердо” дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом України в Казахстані професійного дипломата.