Політика

Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

23 Вересня 2022 09:02
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Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.

Про це повідомляє “Кавказ. Реалії“.

Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК “Грозний”. За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка “перевиконала план”.

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав “спущений план” на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

Зазначимо, сьогодні Кадиров розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 осіб, у тому числі бійці та командири “Азова”.


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