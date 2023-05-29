Ізраїль завдав авіаударів по військових об’єктах поблизу столиці Сирії

Ізраїльські бойові літаки обстріляли кілька військових об’єктів поблизу столиці Сирії Дамаска.

Про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що унаслідок авіаударів було пошкоджено кілька споруд, однак ніхто не загинув. За даними сирійської армії, кілька ізраїльських ракет вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Нагадаємо: з початку року Ізраїль уже 17 разів обстрілював Сирію, вбивши 48 військових та поранивши 28.

Додається, що Ізраїль роками завдає ударів по цілях, які називає підтримуваними Іраном шиїтськими бойовиками у Сирії, обстрілюючи аеропорти та військові бази, на яких нібито розміщаються склади зброї та пов’язані з Іраном бійці.