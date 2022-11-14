Ізраїль вдарив по авіабазі в Сирії, якою користується і Росія

Ізраїль 13 листопада завдав ракетного удару по великій авіабазі «Шайрат» у сирійській провінції Хомс, якою, зокрема, користувалась росія.

Про ракетний удар повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Там заявили про двох загиблих та ще трьох поранених унаслідок ізраїльської ракетної атаки по військовій авіабазі «Шайрат».

За даними сирійської сторони, о 23:18 13 листопада Ізраїль здійснив повітряну ракетну атаку з напрямку Тріполі-Гермель на півночі Лівану. Там заявляють, що сирійська ППО збила низку ракет.