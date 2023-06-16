Політика

Іспанія надасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь та 4 відремонтованих Leopard 2

16 Червня 2023 07:53
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зброя, Іспанія

Іспанія надасть Україні в рамках військової допомоги 20 БТР, польовий шпиталь та 4 Leopard 2, які перебували на ремонті, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

“Україна захищає справедливість, і тому здобуває нашу всіляку підтримку, не лише у відправленні військової допомоги, а й у підготовці українських бійців”, – заявила Роблес.

Вона зазначила, що “позиція Іспанії є чіткою та сильною підтримкою, як і у всіх країн НАТО та Європейського Союзу. Наша відданість є повною та абсолютною”.

Вже 19 червня два десятки бронетранспортерів для ЗСУ прибудуть з Іспанії до Польщі, розповіла голова Міноборони Іспанії. Ця партія буде додатковою до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Більше того, зазначає глава міноборони Іспанії, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, передадуть українським військовим.

Також очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Але перед тим, як його доставлять до України, військові ЗСУ пройдуть навчання в Іспанії.

Такий госпіталь здатний підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються у 12 контейнерах.


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