Політика

Головком НАТО в Європі: ЗСУ отримають усе необхідне для наступу

26 Квітня 2023 20:48
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зброя

Головнокомандувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Збройні Сили України отримали понад 98% обіцяних для наступу бойових машин. Про це він повідомив у Конгресі США, передає Радіо Свобода із посиланням на Reuters.

За його словами, українські військові отримають необхідне озброєння для наступу вчасно.

Він зазначив, що понад 98% обіцяних Україні бойових машин вже були поставлені.

“Я дуже впевнений, що ми доставили матеріал, якого вони потребують, і ми продовжимо роботу, щоб підтримувати їхню діяльність”, — заявив генерал.


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