Політика

Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю

22 Грудня 2022 20:55
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війна

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що звернення президента Владіміра Путіна по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай.

Про це повідомляє Sky News.

“Той факт, що президент Путін звертається по допомогу до Північної Кореї, свідчить про відчай та ізоляцію Росії. Ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні”, – сказав Клеверлі.

Раніше прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив журналістам, що Північна Корея “завершила первісну поставку зброї приватній військовій компанії “Вагнер”, яка оплатила це обладнання”.

За оцінками США, група “Вагнер” налічує 50 000 осіб, розміщених в Україні, включно з 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, набраних із російських в’язниць, додав він.


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