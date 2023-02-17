Політика

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси “Akeron”

17 Лютого 2023 16:35
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зброя, франція

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління “Akeron”, хоча до цього про це не повідомляли.

Про це в інтерв’ю Оpexnews повідомив віце-президент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо.

За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.

“Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ “Caesar”, ЗРК “Mistral” та надіслані “Akeron” добре виконують свої завдання”, – йдеться у повідомленні.

Akeron MP — це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кг і має дальність ураження понад 4000 метрів. Комплекс має відносно легку вагу та компактні розміри, тому із Akeron MP може працювати розрахунок із кількох піхотинців. Також ракету можна запускати із транспортних засобів.


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