Фінляндія припускає ймовірність вступу до НАТО без Швеції

Фінляндія не виключає, що членство країни в НАТО розглядатимуть без прив’язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв’ю Yle.

За словами дипломата, такий варіант можливий за умови, якщо “заявка Швеції довго не розглядатиметься”.

“Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу”, – заявив Хаавісто.

При цьому він зазначив, що варіант приєднання до Альянсу разом зі Швецією залишається для Фінляндії в пріоритеті.

Зазначимо, що наразі з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі не ратифікували тільки Туреччина та Угорщина.