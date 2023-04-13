Фінляндія провела перші військові навчання після вступу до НАТО

У Фінській затоці поблизу Росії відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями НАТО. Це перші військові навчання цієї скандинавської країни після її вступу до Альянсу.

Про це повідомляє Yle.

Як повідомляє видання, у середу, 13 квітня, німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.

На обох суднах було близько 400 членів екіпажу. Фрегати озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.

“Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь”, – заявив начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.