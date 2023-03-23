Політика

Ердоган збирається днями обговорити з Путіним “зернову угоду”

23 Березня 2023 10:27
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путін, зерно, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір у найближчі декілька днів зателефонувати Володимиру Путіну для того, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, повідомило в середу ввечері агентство “Анадолу“.

“Ердоган сказав, що зателефонує через два-три дні Путіну, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу”, – інформує агентство.

В ООН 18 березня, коли закінчувалася дія ініціативи, повідомили про її продовження. При цьому не уточнювали будь-яких термінів, проте турецька преса з посиланням на заяви української сторони повідомила, що йдеться “про продовження на 120 днів”. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія продовжує “зернову угоду” на 60 днів.


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