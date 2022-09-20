Ердоган заявив, що Україна і РФ домовилися про обмін 200 військовополоненими

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.

Про це повідомляє “Анадолу“.

Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому “буде зроблено значний крок уперед”.

“За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників”, – заявив він.

Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути.

“Захоплені землі буде повернуто Україні”, – сказав Ердоган.

Також він зазначив, що жодне “вторгнення не може бути виправданим”.