Політика

Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС

7 Червня 2023 16:05
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каховка

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським війну в Україні, повідомляє канцелярія турецького глави держави.

Згідно з повідомленням, Ердоган запропонував створити комісію за участю “експертів сторін, що воюють, ООН і міжнародної спільноти, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на дамбі Каховської ГЕС”.

Лідер Туреччини також пообіцяв зробити все можливе в цьому питанні і заявив, що можна використовувати метод переговорів, як у “зерновому коридорі”.

“Наголосивши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тож ідея повернення до перемовин має домінувати, та заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру”, – ідеться в повідомленні.

Зеленський також розповів про телефонну розмову з президентом Туреччини.

“Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха”, – написав він.

Президент зазначив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення російських військ з території України, а також у питанні повернення незаконно ув’язнених українців, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи.


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