Політика

Держдума РФ схвалила поправку про електронні повістки та частково закрила кордон

11 Квітня 2023 16:19
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росія, мобілізація

Російська Держдума одразу у трьох читаннях підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді.

Зміни передбачають, що повістки можуть бути надіслані росіянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

У разі електронної повістки вона вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті.

Людям, що отримали повістку у будь-якому вигляді, навіть електронному, буде заборонятися виїзд з Росії до їхнього візиту до військкомату.

Також росіянам, які не прийшли по повістці протягом 20 днів з її отримання, забороняється керувати автомобілем.


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