Ця війна є ганьбою для рф і стане причиною її руйнації, – Залужний

За час повномасштабної агресії рф захисники України знищили удвічі більше російських літаків, ніж радянських союз втратив за 10 років війни в Афганістані.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Телеграмі.

“За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані”, – зазначив Залужний.

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, “ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації”.