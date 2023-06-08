Політика

Чиновник КМДА, якого помітили в ресторані у комендантську годину, написав заяву на звільнення

8 Червня 2023 19:38
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кличко

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого журналісти помітили у столичному ресторані в комендантську годину, написав заяву на звільнення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Напередодні очільник Києва у своїх соцмережах наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян.

«А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, у глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», — заявив Кличко.


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