Чиновник КМДА, якого помітили в ресторані у комендантську годину, написав заяву на звільнення

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого журналісти помітили у столичному ресторані в комендантську годину, написав заяву на звільнення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Напередодні очільник Києва у своїх соцмережах наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян.

«А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, у глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», — заявив Кличко.