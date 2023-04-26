Чехія запровадила санкції проти Гундяєва

Уряд Чехії запровадив санкції проти глави РПЦ Кирила. Він став першим, хто потрапив у національний санкційний список.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

“У Чеському санкційному списку є свою першу назву. Патріарх Кирил потрапив у санкційний список саме тому, що вірою не можна виправдовувати звірства, які чинять російські солдати в Україні”, – написав він.

У релізі на сайті МЗС Чехії йдеться, що пакет доказів проти Кирила налічує понад 100 сторінок.

Відтепер йому заборонений в’їзд у Чехію, він не може отримати кошти з цієї країни, також у разі наявності у глави РПЦ активів у Чехії вони будуть заморожені.