Британія відклала визнання ПВК “Вагнера” терористичною через її “заколот” у Росії — The Times

Велика Британія відклала свій план визнання ПВК “Вагнера” терористичною організацією через спробу заколоту “вагнерівців” у Росії.

Про це пише The Times.

Видання ще у травні повідомляло, що Велика Британія має намір офіційно визнати цю російську ПВК терористичною організацією, щоб посилити тиск на Росію. Цей статус означав би, що за членство у ПВК, її просування, відвідування зборів, а також публічну демонстрацію символіки “вагнерівців” у Великій Британії загрожувала кримінальна відповідальність.

За даними ЗМІ, у британському уряді були “підозри”, що ПВК допомагала росіянам виводити гроші з країни після запровадження санкцій проти російських олігархів і союзників Путіна. Офіційно ж в уряді країни зазначали, що вже запровадили санкції проти ПВК “Вагнера”, а зміни у переліку заборонених організацій коментувати не будуть.

The Times пише, що рішення щодо ПВК “Вагнера” відклали через “заколот” Пригожина, а також визнання президентом Рф Путіним прямих зв’язків групи з російською державою. 27 червня Путін на зустрічі з військовими заявив, що Росія повністю забезпечувала утримання “вагнерівців”, хоча раніше кремль неодноразово заперечував причетність до фінансування ПВК.

Як зазначає видання, внесення ПВК до списку заборонених організацій з самого початку було складним, оскільки “вагнерівці” діяли як воєнізоване формування. Але після “амністії” Пригожина ситуація ще більше ускладнилася.

На думку урядових джерел The Times, тепер внесення ПВК в “чорний список” було б рівносильним забороні діяльності урядового агентства Росії, що було б “вкрай незвичайним і пов’язаним з низкою дипломатичних і юридичних труднощів”.

Утім, Велика Британія, як і раніше, має намір знайти спосіб оголосити ПВК терористичною організацією, зазначає видання.