Політика

Британія передасть Україні бойові безпілотники великої дальності і ракети ППО

15 Травня 2023 10:09
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зброя, британія

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.

Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

“Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км”, – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.

“Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває”, сказано у повідомленні.


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