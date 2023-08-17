Політика

Боєприпаси, транспорт, розмінування: Швеція передасть Україні новий пакет допомоги

17 Серпня 2023 15:25
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зброя, швеція

Парламент Швеції Ріксдаг схвалив передачу Україні нового пакету допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Україна отримає боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (приблизно 90 млн євро), а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (приблизно 180 млн євро).

Риксдаг також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM “повітря-повітря”, щоби їх потім передали Україні.

Це рішення означає, що стаття витрат на оборону та готовність до кризових ситуацій у державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 млн шведських крон (46 млн євро) у 2023 році.


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