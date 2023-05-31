Політика

Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, – Кислиця в ООН

31 Травня 2023 07:33
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заес, оон

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи гарантування ядерної безпеки на окупованій Запорізькій атомній електростанції повинні передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію.

За словами Кислиці, РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у воєнних цілях, розмістивши на території станції близько 500 військовослужбовців і 50 одиниць важкого озброєння. Він відзначив, що військова техніка, боєприпаси і вибухові речовини розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4.

Постпред України наголосив, що сформульовані гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі 5 принципів ядерної безпеки Запорізької АЕС мають бути доповнені вимогами щодо її повної демілітаризації та деокупації.

“Вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані”, – заявив Кислиця.

Постпред наголосив, що Україна вважає за необхідне включити відповідні пункти у нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії.


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