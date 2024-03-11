Політика

Politico дізналося, чому Макрон втретє переніс візит в Україну

11 Березня 2024 19:01
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Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон переніс свій візит в Україну на тлі напруженості у відносинах із союзниками після його різких заяв щодо країни-агресора Росії, повідомляє Politico в понеділок, 11 березня.

Видання зазначає, що візит відкладали вже кілька разів, а Єлисейський палац 10 березня заявив, що він відбудеться протягом “найближчих кількох тижнів”. У Єлисейському палаці відкинули припущення, що поїздку Макрона відклали з міркувань безпеки після того, як російські окупанти завдали ракетного удару неподалік від грецького прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса під час його візиту в Одесу разом із президентом Зеленським.

Як пише Politico, Макрон останніми тижнями посилив антиросійську риторику, чим викликав “роздратування союзників, особливо в Німеччині”.

«Макрон вирішив не поспішати в Київ і зараз хоче “виділити необхідний час” для переговорів із союзниками, щоб приїхати в Україну “з відчутними результатами”, — сказав неназваний співрозмовник видання серед французьких дипломатів.

За словами дипломата, “потрібен час” на формування коаліцій і укладання домовленостей з партнерами.


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