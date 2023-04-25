Politico: Білий дім боїться провалу українського контрнаступу

Американське видання Politico поділилося своїми даними про те, наскільки оптимістично в Білому домі ставляться до контрнаступу України і як готуються реагувати у разі його провалу, в якому критики напевно звинуватять нинішню владу США.

Наразі президент Джо Байден публічно гарантує Україні зброю та економічну підтримку доти, доки в них не вичерпається необхідність. Але якщо майбутня операція України щодо повернення собі захоплених Росією територій не принесе відчутних плодів, адміністрації Байдена доведеться мати справу з наслідками і вдома, пише Politico.

З одного боку, на Білий дім накинуться критики-яструби, які звинуватить президента в тому, що той не забезпечив Україні достатньою кількістю зброї. З іншого боку – прихильники якнайшвидшого припинення вогню, які скажуть, що повністю вигнати Росію з окупованих територій у короткий термін неможливо. І це ще не зважаючи на те, як відреагують союзники в Європі.

Чиновники адміністрації наполягають, що роблять все, що в їх силах, аби допомогти Україні досягти успіху у контрнаступі.

“Ми виконали майже всі прохання України про необхідну зброю та обладнання”, – анонімно поділився один із чиновників. Але за зачиненими дверима залишається невпевненість у тому, наскільки сильні ЗСУ у питаннях тактики, додав він.

При цьому у березні президент Зеленський заявляв, що контрнаступ не починається, бо Україні не вистачає танків та боєприпасів.

Politico нагадує, що нещодавно про занепокоєння з боку американських чиновників стало відомо із секретних документів Пентагону, які опинилися в інтернеті внаслідок великого витоку.

У них йшлося, що, за оцінками американської розвідки, українські військові зможуть досягти деяких успіхів на півдні та сході, але більшість своїх цілей навряд чи досягнуть.

Зокрема, судячи з документів, у США сумніваються, що армія України зможе перерізати наземний коридор, що веде до Криму, але сподіваються, що ЗСУ пошкодять лінії постачання російських військових.

У зв’язку з цим, зазначає Politico, американські чиновники вважають, що влада в Києві може погодитися змінити свої цілі на скромніші і досяжніші.

Зокрема, вони можуть піти на припинення вогню, яке, на відміну від “мирних переговорів”, залишає Україні можливість пізніше повернути собі окуповані території. Для цього Україні будуть потрібні додаткові гарантії безпеки у Заході.

Але інші чиновники та аналітики сумніваються, що Україна погодиться знизити свою планку. “Це майже як єдина та остання можливість для України показати, що вона може перемогти, що звичайно зовсім не так”, – цитує Politico Аліну Полякову, голову Центру аналізу європейської політики, розташованого у Вашингтоні.