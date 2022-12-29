Politico: Байден відмовив Зеленському в далекобійних ракетах ATACMS

Впливовий американський портал Politico розмірковує про те, які нові озброєння США можуть почати надавати ЗСУ.

“Пріоритетом українського президента Володимира Зеленського залишається отримання зброї, боєприпасів та екіпірування. Під час свого несподіваного візиту до Вашингтона минулого тижня він відновив прохання передати Україні більш досконалу зброю. Президент Джо Байден не погодився постачати танки, винищувачі та ракети”, – пише Politico посиланням на знайомі з перебігом переговорів джерела.

“І хоча артилерійські комплекси HIMARS зарекомендували себе як смертоносну і точну зброю при ударах по російських позиціях, війська Путіна пристосувалися до цієї загрози. Росіяни вивели свої командні пункти та склади зброї з 80-мильної [близько 128 км] зони поразки HIMARS на південь Криму каже джерело, знайоме з українською оцінкою ситуації на полі бою. Після цього деякі системи стали менш ефективними на полі бою, і тепер ЗСУ просять більш далекобійні ракети ATACMS, з радіусом ураження 190 миль [близько 305 км]”, – пише Politico.

Тактичні ракети MGM-140 ATACMS можна використовувати з HIMARS по одній замість блоку із шести ракет GMLRS. Це високоточна ракета з бойовою частиною вагою понад 220 кілограмів, яка використовує для наведення на ціль GPS-навігацію.