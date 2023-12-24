Кримінал

Поліція Латвії затримала підозрюваних у вибуху гранати на вечірці BBC

24 Грудня 2023 12:38
читать на русском →
кримінал

Поліція Латвії затримала двох чоловіків, підозрюваних у причетності до вибуху навчальної гранати на вечірці журналістів Російської служби ВВС у барі в Ризі. Порушено кримінальну справу про хуліганство.

«Інформація, яку має в своєму розпорядженні поліція, показує, що мотивом одного із затриманих, швидше за все, став особистий конфлікт у барі, і на даний момент ніщо не вказує, що інцидент був пов’язаний з присутністю в цьому місці журналістів», — йдеться у повідомленні латвійської поліції у соцмережі Х.

Увечері 23 грудня невідомий чоловік відчинив двері ризького бару і кинув усередину гранату. Вона вибухнула, оглушив кількох людей. У цей момент у закладі перебували журналісти Російської служби ВВС та ще кілька відвідувачів. За словами кореспондента служби Іллі Барабанова, який був присутній на заході, після цього чоловік сів у машину, яка чекала на нього на виході, і втік.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2023 14:03

Умєров анонсував нові “правила гри” для ухилянтів
24 Грудня 2023 14:56

НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених Щедрику
24 Грудня 2023 13:19

Посланець папи Римського повідомив про прогрес у досягненні миру в Україні
24 Грудня 2023 11:59

Борель: Путіну потрібен повний контроль над Україною
24 Грудня 2023 11:43

ISW: Війська РФ використовують хімічну зброю проти ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки