Поліція Латвії затримала підозрюваних у вибуху гранати на вечірці BBC

Поліція Латвії затримала двох чоловіків, підозрюваних у причетності до вибуху навчальної гранати на вечірці журналістів Російської служби ВВС у барі в Ризі. Порушено кримінальну справу про хуліганство.

«Інформація, яку має в своєму розпорядженні поліція, показує, що мотивом одного із затриманих, швидше за все, став особистий конфлікт у барі, і на даний момент ніщо не вказує, що інцидент був пов’язаний з присутністю в цьому місці журналістів», — йдеться у повідомленні латвійської поліції у соцмережі Х.

Увечері 23 грудня невідомий чоловік відчинив двері ризького бару і кинув усередину гранату. Вона вибухнула, оглушив кількох людей. У цей момент у закладі перебували журналісти Російської служби ВВС та ще кілька відвідувачів. За словами кореспондента служби Іллі Барабанова, який був присутній на заході, після цього чоловік сів у машину, яка чекала на нього на виході, і втік.