На корпоративі ВВС хтось кинув гранату

Невідомий кинув навчальну гранату на вечірці журналістів Російської служби ВВС у Ризі.

Захід проходив у ризькому барі Čē. До 23:00 у закладі, окрім журналістів, майже не залишилося відвідувачів. У цей час двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув під ноги журналістам навчальну гранату РГД-5, що стояли в залі, розповів «Новій газеті Європа» один з учасників подій. Вона вибухнула, оглушив кількох людей. За нападником вибігли і побачили, як той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

Наразі на місці працюють співробітники поліції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.