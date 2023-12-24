Кримінал

На корпоративі ВВС хтось кинув гранату

24 Грудня 2023 09:20
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кримінал

Невідомий кинув навчальну гранату на вечірці журналістів Російської служби ВВС у Ризі.

Захід проходив у ризькому барі Čē. До 23:00 у закладі, окрім журналістів, майже не залишилося відвідувачів. У цей час двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув під ноги журналістам навчальну гранату РГД-5, що стояли в залі, розповів «Новій газеті Європа» один з учасників подій. Вона вибухнула, оглушив кількох людей. За нападником вибігли і побачили, як той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

Наразі на місці працюють співробітники поліції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.


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